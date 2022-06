Tapety do przedpokoju, które zachwycają już od wejścia!

Tapety do przedpokoju nie muszą nawiązywać tylko do tego co zastaniemy w środku. Przez przedpokój wychodzimy przecież także na zewnątrz. Powyższa tapeta do przedpokoju nie pozwala o tym zapomnieć i wyzwala chęć beztroskiej wycieczki. Patrząc na taką ścianę aż chce się poderwać do spontanicznej rowerowej przejażdżki. Rower oparty o tak wytapetowaną ścianę tworzy z nią pewną formę kolażu, czy żywego obrazu. Kolorowe ptaki wyróżniające tą tapetę do przedpokoju tworząc bajkowy klimat nawet w najbardziej ponure dni. Inne wersje tych samych tapet do przedpokoju znajdziecie na monument interiors.