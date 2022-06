Kawa i ciastko- piękne i praktyczne akcesoria

Kawa to w dzisiejszych czasach nie tylko tradycyjna mała czarna, ale swoisty kalejdoskop smaków i aromatów. Od espresso, poprzez americano, latte macchiato, decaf, aż po sezonową Pumpkin Spiced Latte, kawosze współczesności mają ciężki orzech do zgryzienia, gdy chodzi o wybór odpowiedniego napoju. Wielu z nas korzysta z najnowszych ekspresów do kawy na tak zwane „kapsułki”. Oto pojemnik, dzięki któremu łatwo można wybrać smak kawy, na który akurat mamy ochotę, gdyż kolory kapsułek prześwitują przez lekko zamglone szkło.