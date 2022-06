Nowoczesny dom w górach

Wnętrza domu to połączenie nowoczesnej, stylowej aranżacji z elementami czerpiącymi z estetyki rustykalnej. Białe powierzchnie ścian pięknie komponują się z miodowym odcieniem drewna na suficie oraz podłodze. Meble cechuje współczesny design, jednak dzięki wykorzystanym do ich produkcji materiałom- drewnu i skórze- idealnie dopasowują się do panującego we wnętrzach stylu. Dzięki wielkopowierzchniowym przeszkleniom naturalne światło wdziera się do środka, okraszając wnętrze intensywnym blaskiem. Dekoracje ograniczono do minimum, jako że krajobraz górki wystarczająca zdobi to wnętrze.