Niewielki domek pełen dobrych wibracji

Od wejścia do poszczególnych pomieszczeń we wnętrzu prowadzi przestronny korytarz. Pełni on nie tylko rolę łącznika komunikacyjnego, ale także miejsca na przechowywanie, domowej biblioteczki czy obszaru, gdzie eksponuje się dekoracje i ozdoby. Już po przekroczeniu progu tego domu odnosi się wrażenie, że jego właściciele świetnie czują się mieszkając w zorganizowanym chaosie- różnorodne materiały, kolory, meble i dodatki składają się na całość nieuporządkowaną, ale przytulną i niepozbawioną ciepła.