Nie oceniaj książki po okładce!

Schody prowadzące na piętro zostały stworzone z drewna oraz metalu. Patrząc na nie ma się wrażenie, że wiszą w powietrzu. Nie ma wątpliwości co do tego, że nadają one nietypowego charakteru całemu wnętrzu. Ta intrygująca konstrukcja jest bardzo trwała i z pewnością zapewni domownikom komfortowe poruszanie się na wyższy poziom domu.