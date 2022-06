Dom parterowy w ultra nowoczesnej wersji!

To jednak nie wszystko, co ten niezwykły dom ma do zaoferowania. Taras oraz basen to część elementów, które gwarantują chwile pełne relaksu. A co powiecie na jacuzzi? Nasi specjaliści pomyśleli naprawdę o wszystkich potrzebach mieszkańców i postanowili koniecznie wprowadzić je do przestrzeni tego obiektu. Teraz wiecie już jak w całości prezentuje się ten minimalistyczny dom. Mamy nadzieję, że podobała Wam się dzisiejsza wycieczka!

Szukacie innych inspirujących przykładów domów? Zobaczcie tutaj:

homify 360°: dom nad stawem w Grojcu