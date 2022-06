Madryt- apartament w stylu vintage

W wielu domach kuchnia to miejsce o statusie zupełnie wyjątkowym- to tutaj spotyka się cała rodzina, aby wspólnie gotować, jeść i dzielić się historiami z upływającego dnia. Współcześnie wiele kuchni jest jednak tak silnie modernistycznych, wypolerowanych, przepełnionych lśniącymi urządzeniami AGD, że zatracają one swój specjalny charakter i stają się sterylne i zimne. Nie jest to na szczęście problem tej kuchni, która jest tak domowa i przytulna, że aż prosi się, aby spędzać w niej dużo czasu w gronie bliskich. Meble, wykonane z połączonego ze sobą jasnego, jak i tego pomalowanego na biało drewna, nadają pomieszczeniu ciepły charakter, staromodne okna i ściany rustykalny styl, a liczne półki, szafki i szuflady praktyczność i funkcjonalność.