Przemiana zwykłego ogrodu w oazę relaksu

Tak prezentował się ten ogród zanim nasi fachowcy przystąpili do działań. Jak możecie zauważyć znajdował się tutaj duży trawnik, który w żaden sposób nie był zagospodarowany. Co więcej, po nagłym, ulewnym deszczu, niemożliwe było korzystanie z tej strefy. Nasi specjaliści postanowili to zmienić, o czym już za chwilę przekonacie się sami.