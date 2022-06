Mały dom – wielkie wrażenie!

Zanim zajrzymy do środka tego domu, obejrzyjmy, w jaki sposób rozplanowano jego przestrzeń. Jak widać na planie, na tej niezwykle ograniczonej powierzchni znalazło się miejsce na wszystkie pomieszczenia niezbędne do życia. Na samej górze niewielka, ale wystarczająca dla jednej osoby lub pary sypialnia, poniżej przylegająca do niej łazienka z prysznicem. Niewielki korytarz prowadzi do strefy dziennej, do której po prawej stronie przylega kuchnia. Ganek czy wiatrołap oddzielają wnętrze domu od otaczającego go tarasu.