Fascynujące połączenie architektury i wody

Nasz dzisiejszy artykuł będzie dotyczył niezwykle efektownej, minimalistycznej budowli powstałej na Ibizie, zaprojektowanej przez specjalistów z MG&AG.Arquitectos. Dom wyróżnia się doskonałym połączeniem architektury budynku oraz wszechmocnego żywiołu jakim jest woda. Do stworzenia tej niezwykłej budowli wykorzystano dużo betonu, a także szkła, które odbija naturalny krajobraz, tworząc tym samym ciekawą i wyrazistą kompozycję. Ten dom to nie tylko luksusowa propozycja dla nowoczesnych osób, ale także fascynująca konstrukcja, która potrafi zachwycić nawet najbardziej wybrednego znawcę współczesnej architektury! Zapraszamy do wspólnego zwiedzanie tej niezwykłej posiadłości!