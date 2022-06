Drugie życie starej stodoły

Kuchnia zaaranżowana została po mistrzowsku. Zdecydowano się na niską, jasną zabudowę z drewna, która okala obszar kuchni niemal z każdej strony, pozostawiając jedynie odrobinę przestrzeni, aby się dostać do środka. Szafki zapewniają mnóstwo miejsca do przechowywania, a ich blaty to wygodna powierzchnia robocza. Układ mebli jest nowoczesny, aranżacja funkcjonalna, a styl wciąż przyjemnie rustykalny.