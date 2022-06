Trendy: czerń w kuchni

Ci, którzy są zwolennikami bardziej klasycznego podejścia do wystroju wnętrz, mogą być porażeni naszymi niezwykle współczesnymi propozycjami. Chcemy jednak pokazać, iż czerń może zostać użyta także w bardziej konwencjonalny sposób. Radzimy wprowadzić czerń małymi krokami, na niewielkich przestrzeniach, używając do tego materiałów o wysokiej jakości, takich jak na przykład marmur. Blaty wykonane z tego kamienia to niezwykle dobry pomysł: są one łatwe do wyczyszczenia, trwałe, szykowne i ponadczasowe, zwłaszcza, gdy są czarne!

Czerń w kuchni użyta może być także na podłodze, w klasycznej aranżacji kafelek w tak zwaną „szachownicę”. Jest to bardzo klasyczne, tradycyjne i nigdy nie wychodzące z mody rozwiązanie!