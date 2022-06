Polska kostka w nowej odsłonie!

Domy typu polska kostka to typowy architektoniczny wykwit PRL-u. Mnóstwo takich budynków składa się na nasz rodzimy krajobraz architektoniczny. Choć w większości przypadków nie spełniają one wymagań współczesności- zarówno pod względem wizualnym, jak i praktycznym- to jednak wciąż stanowią główny typ domów, zwłaszcza na tradycyjnych osiedlach.

Architekt Łukasz Ładziński zaprojektował dom, który wpisał się w okoliczną zabudowę, ale przeniósł koncept polskiej kostki na wyższy architektonicznie poziom. Budynek przez niego stworzony cechuje kubistyczna forma, proste, klarowne linie oraz śnieżnobiała fasada. Wszystko to sprawia, że całość jawi się nowocześnie i stylowo. Obejrzyjcie z nami cały projekt!