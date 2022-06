Meble rustykalne w 10 odsłonach!

Meble rustykalne do sypialni to może być przykładowa szeroka komoda z wieloma szufladami. Co typowe dla wystroju mebli w tym stylu do uchwyty w kształcie odwróconych „pierożków”. Szuflady wyróżniają się też z lica frontu komody ozdobną listewką, którą są obramowane. Spokojny, stłumiony kolor to też dominanta rustykalności, ale najbardziej charakterystyczne są przetarcia. Nawet nowe meble stylizowane mogą być na wiekowe, dzięki technice własnoręcznego postarzania mebli, na przykład papierem ściernym.