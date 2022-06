7 sensacyjnych ścian ogrodowych!

Jeżeli pragniecie efektu bujnej, gęstej zieleni to propozycja stworzenia żywej, zielonej ściany jest właśnie dla Was. To jej zaaranżowania możecie wykorzystać np. bluszcz, winorośl, a także inne rośliny pnączy, które otulą Waszą ścianę żywą, soczystą zielenią. Osobom bardziej niecierpliwym proponujemy ogród wertykalny, czyli szybki i efektowny sposób na ożywienie pustej ściany. Tego typu rozwiązanie doskonale nadaje się nie tylko do ogrodu, ale także i do wnętrza naszego mieszkania, np. do łazienki nadając jej w ten sposób nastrojowego i zrównoważonego charakteru. Ogród wertykalny to zdecydowanie jeden z najbardziej kreatywnych i stylowych pomysłów!