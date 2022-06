Skórzane fotele i kanapy

Gdy myślimy o idealnym obiedzie, co przychodzi nam do głowy? Oczywiście suto zastawiony stół, uginający się pod ciężarem smakowitych potraw. Doborowe towarzystwo, ale także wygodne miejsce do siedzenia. Ta jadalnia zyskała wyjątkowego charakteru, właśnie dzięki oryginalnemu doborowi siedzisk. Wykonane one są ze skóry w kolorze mlecznej czekolady, i nie są do końca krzesłami, ale bardziej fotelami. Skóra w jadalni to doskonały pomysł, gdyż można ją o wiele szybciej i łatwiej wyczyścić z ewentualnych plam, niż tradycyjne tekstylia.