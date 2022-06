Stylowe pomysły na przechowywanie drewna kominkowego

Ten stojak łączy w sobie dwie istotne funkcjo- może być używany do przechowywania drewna, ale także do tego przenoszenia. Czarny materiał z włókna syntetycznego jest łatwy do odłączenia od reszty konstrukcji i używać go można jako torby, do pakowania kłód i do ich przenoszenia. Jest także elastyczny, co oznacza, że można zapakować do niego więcej drewna, ograniczając ilość wycieczek po zapasy. Zaoszczędza nam to sporo czasu i pozwala wykorzystać go na cieszenie się błogimi chwilami przed kominkiem.