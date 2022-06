Jak śpią Polacy? 6 wspaniałych aranżacji polskich sypialni

Kolejnym pomieszczeniem, którym zajmiemy się w cyklu o naszych polskich, rodzimych wnętrzach będzie sypialnia. Bardzo intymne, spokojne miejsce, które musi się znaleźć w każdym domu czy mieszkaniu. Niezależnie od metrażu jakim dysponujemy konieczne jest odpowiednie i wygodne zaaranżowanie tego miejsc ponieważ to właśnie tutaj regenerujemy się i odpoczywamy nabierając sił na kolejny dzień. Sypialnia to nasza prywatna strefa, z założenia nie przyjmujemy tutaj gości, dlatego jest ona odzwierciedleniem naszej duszy. Aranżując ją skupcie się na swoich potrzebach i pamiętajcie, że tutaj można sięgnąć po pokłady własnej kreatywności bo wszystko co robicie, robicie dla siebie.

Polacy pamiętają jeszcze czasy kiedy dużymi rodzinami mieszkaliśmy w niewielkich zatłoczonych mieszkankach zastawionych PRL-oskimi meblami. Kąt do spania to był tapczan w salonie lub rozkładana sofa. Osobne, oddzielne pokoje tylko do spania to był luksus o którym nie śniliśmy. W dzisiejszych czasach standard życia podniósł się ale nadal nie każdy może pozwolić sobie na oddzielną sypialnię. Zobaczcie razem z nami 6 przykładów rodem z naszego ojczystego kraju. Gotowi na wycieczkę po polskich sypialniach?