Willa marzeń we Włoszech

Pierwsze kroki wewnątrz kierujemy do salonu. Jest on wyjątkowo nowoczesny i przestronny. Białe ściany i meble świetnie kontrastują z czernią połyskliwej podłogi. Wszystko w tym pomieszczeniu, poczynając od rozkładu mebli, poprzez ich design, aż po kolorystykę i akcesoria dekoracyjne poraża nowoczesnością. Nie porzucono jednak przywiązania do elementów klasycznych, takich jak dzieła sztuki, czy kształt mebli wypoczynkowych. Salon ten jest przestronny, jasno oświetlony i wygodny- idealne miejsce do wypoczynku dla dużej, włoskiej rodziny!