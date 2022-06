Nowoczesny dom pełen superlatywów

Dziś zabierzemy Was do domu u naszych zachodnich sąsiadów, który stanowi doskonałe połączenie tego co najlepsze z tradycji i nowoczesności w architekturze. Ponadczasowa bryła, naturalne materiały oraz fantastyczna lokalizacja idą w parze z najnowszymi rozwiązaniami w budownictwie, dzięki którym dom ten zyskuje miano energooszczędnego. 37 centymetrowe ściany z drewna o opatentowanych ząbkach wspierających odpowiednia izolację, przyjazny środowisku system ogrzewania oparty na pompie cieplnej oraz sondzie gruntowej czerpiącej energię ze źródeł geotermalnych, a także automatyczna wentylacja i specjalny filtr przeciwpyłkowy- wszystko to składa się na imponującą całość. Obejrzyjcie ją z nami!