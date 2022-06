Prawdziwa perła wśród domów jednorodzinnych!

Rezydencja jest jasna, lśniąca i biała, pełna życia… Znajduje się w tropikalnym klimacie, gdzie klimatyzacja jest absolutną koniecznością praktycznie przez cały rok. A jednak mimo to, dom jest niezwykle energooszczędny! Jak to osiągnięto? Jednym ze sposobów było wprowadzenie lekkiego skosu spadów dachu, chociaż z tej perspektywy może wydać się on całkowicie płaski. Spady uniemożliwiają równomierne nagrzanie się całej płaszczyzny dachu oraz pomagają zebrać wodę deszczową. Roślinność pod oknami to nie tylko piękna dekoracja. Takie rozwiązanie ochładza powietrze, zanim wejdzie ono do wnętrza. Tarasy wraz ze spektakularnym zadaszeniem drugiego piętra uniemożliwiają promieniom słońca na bezpośrednie wdarcie się do wnętrza.

Pozostawmy na chwilę te kwestie techniczne i pozwólmy sobie na chwilę zachwytu. Ta fasada to w końcu wspaniała gra linii przecinających się pod kątem prostym. Zieleń roślinności cudownie kontrastuje z bielą ścian, tak jak i wprowadzona gdzieniegdzie czerń. Naturalny kamień funkcjonuje tutaj w perfekcyjnej harmonii ze szkłem i metalem. W efekcie powstaje na wskroś współczesny budynek, olśniewający nas swoją elegancją.