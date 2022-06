Przed i Po: Metamorfoza mieszkania w Cieszynie

Klaustrofobicznyprzedpokój wytapetowany lawą – to jedno zdanie chyba oddaje charakter tego pomieszczenia. Wchodząc do mieszkania jedyne na co mamy ochotę to odwrócić się na pięcie i wyjść. Przedpokój przed remontem nie był ani funkcjonalny, ani ładny. Wybór ciemnych tapet tylko pogorszył wygląd przedpokoju. Panuje tu ponura i przygnębiająca atmosfera. Czym prędzej opuśćmy to miejsce i zobaczmy w jaki sposób poradzili sobie z nim nasi architekci.