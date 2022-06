Top 5 tygodnia – najciekawsze projekty domów o wielkim potencjale!

Jednym ze świadectw kunsztu architektów jest umiejętność dostrzeżenia przez nich ukrytego potencjału w opuszczonych budynkach, które w powszechnej świadomości nie nadają się do niczego innego poza rozbiórką. Dokładnie taka sytuacja miała miejsce pod Berlinem, gdzie znajdował się stary magazyn tkanin. Architekci ze studia projektowego Brandlhuber+ Emde, Schneider, podjęli się przystosowania go do wymagań klientów i współczesnych realiów mieszkaniowych, tworząc wyjątkowy dom o niepowtarzalnym charakterze. Projekt domu, który oszukuje Was zaskoczy!