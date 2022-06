7 powodów, dla których warto dzisiaj zostać w łóżku

Człowiek spędza wiele godzin swojego życia śpiąc. Zakładając, że średnio każdy z nas śpi przez 8 godzin dziennie, osoba, która przeżyje 78 lat, spędzi 230.000 godzin śpiąc. To dokładnie 26 lat! Biorąc pod uwagę, że niemal jedną trzecią naszego życia przeznaczamy na sen, warto zainwestować w wygodną sypialnię oraz jej główny element- łóżko.

Wygodny materac o wysokiej jakości to podstawa. Ponadto, porządny sen zależy także od innych czynników- dominującej w sypialni palety kolorów, odpowiedniego oświetlenia i poziomu intymności, który możemy osiągnąć przy pomocy zasłon. Niektórzy z nas wolą jasne kolory i dużą ilość naturalnego światła, co pomaga nam obudzić się szybko i wstać bezproblemowo. Inni zaś preferują ciemniejsze odcienie, ciężkie zasłony oraz subtelne oświetlenie, nadające pomieszczeniu wysoki poziom przytulności i prywatności, co pomaga zasnąć oraz zapobiega przedwczesnemu budzeniu się. Bez względu na to, jaki styl wystroju wnętrza w sypialni preferujemy, nie ma wątpliwości, iż jest to bardzo ważne pomieszczenie każdego domu i warto zainwestować trochę czasu i funduszy w jego odpowiednią aranżację.

Oto siedem powodów, dla których warto dzisiaj zostać w łóżku. Jeżeli niekoniecznie dzisiaj, to z pewnością w nadchodzący weekend…