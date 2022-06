Elegancka willa, która skrywa tajemnicę

Dziś chcielibyśmy pokazać Wam dom, który z pozoru wygląda jak tradycyjna, wiejska posiadłość, z klasyczną fasadą, stonowaną kolorystyką oraz zadbaną zielenią. W rzeczywistości dom skrywa bardzo intrygującą tajemnicę, o której przekonacie się zwiedzając go razem z nami. Budynek odrestaurowano i nadano mu zupełnie innego, bardziej nowoczesnego i współczesnego charakteru. Dom znajduje się na północy Anglii i leży w hrabstwie West Yorkshire. Stworzeniem odpowiedniego projektu, który pasowałby do okolicy zajęła się pracownia architektoniczna Wildblood Macdonald. Jeśli choć trochę Was zaintrygowaliśmy i zaciekawiliśmy to zapraszamy do zwiedzenia tej wyjątkowej posiadłości. Gwarantujemy Wam, że nie będziecie żałować!