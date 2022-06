10 pięknych kuchni z panelami podłogowymi!

Rustykalne, pistacjowe meble zestawione z pięknymi panelami w kuchni. Doskonałe połączenie, które nadało wiejskiego klimatu pomieszczeniu. Panele w kuchni to świetne rozwiązanie do każdego typu wnętrz. Nie trzeba długo wymieniać ich zalet by zachęcić do wykorzystania. Wystarczy cena oraz łatwość w użytkowaniu. Co to oznacza? Podłogę z litego drewna trzeba cyklinować i lakierować co parę lat, panele w kuchni nie wymagają tego kłopotliwego zabiegu. Zwłaszcza, że polega on na zdarciu zużytego lakieru, oszlifowaniu starych desek, następnie położeniu kolejnej (nowej) warstwy lakieru. Cały proces szlifowania trwa do kilku dni natomiast dodatkowym kłopotem jest pozbycie się wszystkich mebli, sprzętów z pomieszczenia, w których cyklinowanie ma się odbywać.