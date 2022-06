Bo liczy się pierwsze wrażenie – 6 polskich aranżacji przedpokoju

Przedpokój jaki jest – każdy widzi. Nie ważne czy mieszkamy w ogromnym domu, czy w ciasnej kawalerce, jest on wizytówką naszego domostwa. Najczęściej w polskim budownictwie, szczególnie tym nowoczesnym, stanowi jedynie niewielki procent metrażu. Mimo wszystko musi spełniać więcej funkcji niż inne pomieszczenia. Jak sama nazwa wskazuje, pokój dzienny, sypialnia, gabinet, wszystko ma określone zadanie. A przedpokój? To miejsce musi zaspokajać wszystkie nasze potrzeby, przechowalnię, toaletkę, graciarnię, garderobę i przy okazji, powinien jeszcze dobrze wyglądać. Ma on bowiem jedną, kluczową rolę do odegrania, powinien zachęcić naszych gości do przejścia do salonu.