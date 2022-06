Dziesięć pomysłów na wystrój w stylu lat 50tych

James Dean podbijał ekrany kin, a Marylin Monroe męskie serca- wszystko to przy akompaniamencie najnowszej piosenki Elvisa Presleya, wydobywającej się z szafy grającej- to było lata 50te! Nie tylko w show biznesie następowały wtedy przełomowe zmiany- także w sferze bliższej zwykłym ludziom wiele się działo. Choć nam, Polakom, lata 50te mogą wydawać się smutne i szare, to jednak był to czas, kiedy w naszym kraju wystartowała telewizja, na ulicach dominowali hipsterze tamtych czasów- bikiniarze, a zza oceanu dotarł do nas rock and roll. Nie tylko muzycznie polska kultura została zainspirowana motywami z Zachodu. Elementy popkultury, filmu, show-biznesu zaczęły powoli wkradać się na polskie podwórko, wpływając na trendy w modzie, zachowaniu, a także wystroju wnętrz.

W tym Katalogu Inspiracji pokażemy trendy dekoracyjne z tamtych czasów, a także wyjątkowe akcesoria i gadżety, które pozwalają na wprowadzenie czaru lat 50tych do naszych współczesnych wnętrz.