Pełen uroku domek letni

Przyglądając się z bliska możemy zauważyć, że dom jest dokładnie przygotowany na lato. Nie tylko ze względu na wyposażenie, ale również patrząc na dominującą stylistykę – fasada została dopasowana do naturalnego otoczenia i dzięki temu tworzy jedność z ogrodem. Panele w odcieniu morskim to pomysł właścicieli – odpowiadają one zmieniającym się warunkom atmosferycznym w Anglii i nawiązują do częstych opadów deszczu.