Małe baseny dla małych ogrodów

Chociaż większość przedstawionych przykładów to baseny znajdujące się na tarasie lub w małym ogrodzie, również mając do wykorzystania większą przestrzeń, możemy postawić na mniejszy basen – najlepiej dobrać jego wielkość do naszych potrzeb. Jeśli lubimy tylko delikatnie się popluskać i ochłodzić w cieplejsze dni, to basen wcale nie musi być ogromnych rozmiarów. Jednak jeśli uwielbiamy pływać i moglibyśmy spędzić całe godziny na pokonywaniu metrów pod wodą – zdecydujmy się na coś większego!

