12 najpiękniejszych jasnych sypialni!

Jasna sypialnia w wydaniu country? Brzmi dziwnie? Ależ nie! Beżowe ściany to wspaniałe tło do dekoracji rodem z Ameryki. Dzięki kilku drobnym dodatkom pozwoli odmienić sypialnie nastolatka, który pasjonuje się Dzikim Zachodem. Jednym z nich jest dywan imitujący skórę krowy, zdobycz cowboya. Drobne charakterystyczne obrazy na ścianie to także tanie a efektowne dodatki, które skutecznie wprowadzą ten jasny pokój dalej na zachód. Stolik nocny w formie skrzyni jest kolejnym elementem tej scenografii. Każdy nastolatek, który jest pasjonatem westernów z łatwością odnajdzie się w takiej jasnej sypialni, pomimo iż surowe wykończenie ścian początkowo by na to nie wskazywało.