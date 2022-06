Jak mieszkają Polacy? 6 aranżacji salonu

Teraz przyszła pora na Wrocław. Na pierwszym planie widzimy ceglastą ścianę , która determinuje charakter całego salonu. Jest to materiał, który wprowadza wyjątkowy, industrialny klimat. Choć o surowej fakturze, to jednak cechuje go ciepła kolorystyka, w tej najbardziej tradycyjnej wersji w odcieniu rdzawej czerwieni. Cegła to nie tylko praktyczny materiał pokrywający ściany, ale także wyrazisty element dekoracyjny. Ma tendencję do dominowania wnętrza, w którym została użyta, ale niezwykle dobrze komponuje się także z innymi materiałami, takimi jak drewno. Tutaj została połączona ze spokojną białą kolorystyką ścian oraz eleganckimi szarymi materiałami występującymi w obiciu kanapy i rzymskich roletach na oknie.