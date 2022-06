Stylowy dom w Londynie

Musimy przyznać- niezwykle fascynujące jest podglądanie, jak żyją inni. Nie mówimy tego w kontekście różnych popularnych programów typu reality show, ale raczej w odniesieniu do spoglądania na przestrzenie mieszkalne, które ludzie dla siebie kreują. Bez względu na to, czy oglądając wnętrza domów innych jesteśmy zieleni z zazdrości czy też kreatywnie zainspirowani, takie doświadczenie jest zawsze ekscytujące i w pewnym sensie otwierające oczy. Podglądając, jak urządzają się inni, możemy po pierwsze sprawdzić, jak ich wnętrza dopasowują się do ich osobowości, a po drugie, zaczerpnąć inspiracji na własne cztery kąty. Z tych też powodów często zabieramy Was w podróż po wyjątkowych, pięknych i stylowych domach innych ludzi. Oczywiście za ich zgodą!

Tym razem obejrzymy z bliska projekt Karin Singh, norweskiej projektantki wnętrz, która jest uosobieniem stylu skandynawskiego. Przeniosła go ona do Wielkiej Brytanii, a dokładniej do Londynu, gdzie urządziła ten niezwykle elegancki dom w zgodzie z nordyckimi normami aranżacji wnętrz. Zobaczcie sami!