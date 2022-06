Od staromodnej do ultra nowoczesnej kuchni

Kuchnia jako serce każdego domu zasługuje na specjalny status. Jeżeli jest niefunkcjonalnie urządzona, staromodna i przygnębiająca, musi zostać odremontowana- to właśnie tutaj każda polska rodzina spędza w domu większość swojego czasu. Całkowita odmiana kuchni może być trudna do przeprowadzenia, zwłaszcza, jeżeli pomieszczenie to w poprzednim wcieleniu zdecydowanie odbiegało od naszych wyobrażeń o ideale. Nie jest to jednak niemożliwe, co udowodni projekt z dzisiejszego Katalogu Inspiracji. Zobaczcie, jak odmienić można staromodną i ciemną kuchnię!