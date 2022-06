Wyzwanie: jak urządzić 40-metrowe mieszkanie?

Czas poznać kreację naszego architekta wnętrz! Zacznijmy po kolei, co widzimy na tym obrazku? Aby móc odnaleźć się we wnętrzu – w tym momencie kuchnię mamy po naszej lewej stronie, a balkon po prawej. Patrzymy na strefę prywatną – sypialnię – oddzieloną meblem od strefy dziennej z salonem. W tym projekcie niezwykle ważne jest użycie luster, które służą oczywiście do optycznego powiększenia ograniczonej przestrzeni. Odważnie zastosowano czerń oraz paletę szarości i beżu – w tak małym mieszkaniu łatwo byłoby postawić na biel, która jednak mogłaby nie przynieść oczekiwanego efektu wydzielenia funkcjonalnych stref.