6 zachwycających basenów z całego świata

Woda jest jednym z najważniejszych żywiołów, które występują w przyrodzie. Jest to też symbol energii, ale i relaksu, który pomaga w ukojeniu nerwów i gromadzeniu nowych sił. Dlatego tak istotne jest to, by w przypadku aranżacji ogrodu nie zapomnieć o strumieniach wodnych czy kaskadach wodnych, które dodadzą uroku i wyjątkowości.

Basen w stylu skalnych wodospadów to eksplozja energii ale także orzeźwienia w upalne dni. Na koniec przedstawiamy Wam polski projekt architektów zieleni z grupy TWOJE MIEJSCE. Jest to taras, basen i grota solna w której można wypocząć i poczuć się niczym skąpanym w morskiej bryzie. Chyba nie macie już żadnych wątpliwości że wspaniały wypoczynek czeka na Was wszędzie – wystarczy dobrze poszukać.

