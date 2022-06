Kuchnia jako serce naszego domu – 6 polskich aranżacji

Odpowiedź na pytanie, jak urządzić kuchnię, by była wygodna i praktyczna, wcale nie jest łatwa. Warto jednak wiedzieć, że wszystkie kuchenne czynności – gotowanie, zmywanie, przygotowywanie przetworów – mogą być lżejsze i sprawiać więcej radości, gdy kuchenna przestrzeń jest właściwie zaplanowana.

Funkcjonalne zorganizowanie szafek często przesądza o tym, czy kuchnia jest wygodna, czy nie. Dobrym rozwiązaniem jest zrezygnowanie z półek w szafkach dolnych. Wymagają bowiem pochylania się, klękania, trudno wyjmować z nich rzeczy znajdujące się głębiej. Zamiast nich lepiej zamontować szuflady, które gwarantują wygodny wgląd do środka i łatwy dostęp do wszystkich przechowywanych rzeczy. Ale funkcjonalność jest równie ważna co doskonały wygląd.

A jakie kuchnie lubimy my, Polacy? W jakich wnętrzach czujemy się najlepiej? Dziś przygotowaliśmy dla Was 6 cudownych kuchni, zaprojektowanych przez polskich projektantów, które zainspirują Was nie tylko funkcjonalnością ale także designem na światowym poziomie!