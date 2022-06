Kwiecisty design

Prowansja to nie tylko fioletowe, intensywnie pachnąca pola lawendy. To także kołyszące się na wietrze, połyskujące w słońcu, intensywnie żółte słoneczniki. Motyw tego kwiatu wybrała polska artystka Malwina Golińska z Subtelności jako ozdobę jednej ze swoich skrzyni. Produkt ten nie jest zwyczajnym miejscem do przechowywania, ale służyć może także jako siedzisko, ława dla trzech osób. Beżowe tło wieka oraz ręcznie malowane słoneczniki tworzą produkt niezwykle atrakcyjny wizualnie, ale także praktyczny i funkcjonalny. Skrzynia ta idealnie pasuje do stylu rustykalnego, do innych mebli i dodatków drewnianych, ale także do coraz to modniejszego stylu shabby chic.

