Wspaniale zaprojektowane salony

Kanapa, fotel i duży drewniany stół to idealne połączenie w każdym salonie. Jasne obicie mebli, białe ściany, szaro-niebieskie wykończenia rozjaśniają pomieszczenie, drewniane nieco toporne meble dodają swojskości, a całość prezentuje się przytulnie i rodzinnie. Stół między kanapą a fotelem to doskonale funkcjonalne rozwiązanie w pokoju dziennym, zachęca do spędzania rodzinnych wieczorów z grami, zabawami i przekąskami. Jak urządzić salon dla całej rodziny, to w stylu rustykalnym! Nawiązuje do ogniska rodzinnego, przyciąga ciepłem i przytulną przestrzenią, gdzie każdy może poczuć się komfortowo.