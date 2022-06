Biały dom jednorodzinny

Aranżacja wnętrz dopasowuje się do zewnętrznego stylu budynku- jest jasna, minimalistyczna i prosta. Meble, wykorzystane do urządzenia pokoi, są niezwykle wartościowe, a ich design na tyle wyrazisty, że same w sobie stanowią wystarczającą dekorację pomieszczenia. Każdy element pomieszczenia ma swoją specyficzną funkcję i jest ozdobą samą w sobie. Ten salon został zaprojektowany całkowicie przy użyciu koloru białego- od kanapy, aż do zasłon. Elementem, który ociepla nieco wizerunek tego pomieszczenia, są drewniane podłogi. Duże, przesuwane drzwi zapewniają dostęp do balkonu.