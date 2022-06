W męskim stylu- idealna kawalerka

Mieszkanie w kawalerce wiąże się nieuchronnie z tym, że stanie się ona miejscem na typowe męskie wieczory, do gry w pokera czy w playstation. Także dla tych kawalerów, którzy stawiają na rozrywki bardziej ruchowe, przygotowaliśmy ciekawą propozycję. Nowoczesny, przeźroczysty, a przez to silnie futurystyczny stół do ping-ponga, to nie tylko produkt funkcjonalny, ale także silnie artystyczny. Wygląda, jakby przynależał bardziej do galerii sztuki, niż do kawalerki, pozwalając jednak na wprowadzenie do mieszkania odrobiny wyrafinowania i ekstrawagancji.