Dywany do każdego pomieszczenia

Dywany, jako element dekoracyjny, znane były ludzkości już od czasów starożytnych. W przeszłości jednak miękkie tkaniny były częściej spotykane na ścianach, niż na podłogach- współcześnie jednak trend ten uległ odwróceniu. Dywany podłogowe są dla wielu symbolem klasyki w aranżacji wnętrz, bez którego pomieszczenia, takie jak salon czy sypialnia, byłyby niekompletne.

Współcześnie wyobraźnia dekoratorów wnętrz, jak i nasza własna, nie zna granic, co sprawia, że elementy, które w przeszłości przynależały do konkretnych wnętrz, teraz znaleźć można w miejscach dla nich tradycyjnie nietypowych. Tak też jest z dywanami. W dzisiejszych czasach leżą one na podłogach nie tylko salonów i sypialni, ale także pokoi dziecięcych, kuchni, a nawet łazienki!

W tym Katalogu Inspiracji prezentujemy dywany do (prawie) każdego pomieszczenia.