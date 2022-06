Nowoczesny projekt domu parterowego

Posiadłość nosi nazwę Underhill House i została zaprojektowana jako dom pasywny, czyli obiekt budowlany, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Badania wykazały, że zużycie energii w tego typu projektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach. Dom pasywny to innowacyjna idea, która wykazuje się nie tylko dbałością o nasz domowy budżet finansowy, ale także środowisko. Pierwszy dom pasywny powstał w Niemczech, w Polsce powstaje coraz więcej tego typu budynków, jednak koszta są znacznie wyższe. Koszty budowy w Niemczech wynoszą 3-8% w stosunku do budowy standardowej, natomiast w Polsce to 8-15%. Różnica jest ogromna i to właśnie te cyfry decydują o popularności tej idei.