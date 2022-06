Białe sypialnie – 10 przykładowych aranżacji

Zastanawiacie się w jakim kolorze urządzić sypialnię? Sądzicie, że biała sypialnia mogłaby okazać się nudna i pozbawiona wyrazu? A może w ogóle nie będzie pasowała do stylu Waszego mieszkania? Nic bardziej błędnego! Biała sypialnia świetnie będzie pasowała do każdym stylu, począwszy od klasycznego po zupełnie nowoczesny, ponieważ biel jest kolorem ponadczasowym i niezwykle uniwersalnym. Posiada w sobie tyle zalet, że żaden kolor jej nie dorównuje: rozświetla i rozjaśnia pomieszczenia, optycznie je powiększa i uwydatnia. Jako, iż biały kolor doskonale współgra z całą paletą barw, pozwala nam na wiele ciekawych możliwości aranżacyjnych. Co więcej, ściany w kolorze białym zawsze dobrze się prezentują i pasują do każdego pomieszczenia, kto wie, może po urządzeniu sypialni w bieli zdecydujecie się na urządzenie pozostałych pokoi w tym kolorze. Poniżej przedstawiamy Wam 10 przykładowych aranżacji białych sypialni, które są dowodem na to, że biel jest niezastąpiona.