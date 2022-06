Duży i wygodny dom

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Doskonałe ujęcie tego niezwykłego obiektu, który lśni i mieni się ciepłymi barwami podczas zachodu słońca. Dom posiada przede wszystkim doskonałą lokalizację. Ulokowany na wzgórzu sprawia, że prezentuje się zjawiskowo i efektownie, jednak nie było to najłatwiejsze podłoże do postawienia tak masywnej konstrukcji. Mimo imponujących rozmiarów i 3 kondygnacji budynek prezentuje się bardzo lekko i subtelnie. A wszystko dzięki wykorzystaniu dużej ilości szkła, które nie tylko wprowadziło naturalne światło do wnętrza, ale także ociepliło przestrzeń i optycznie ją powiększyło.