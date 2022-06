Nowoczesny dom pełen ekstrawagancji

Działka, na której zbudowano ten dom, ma powierzchnię 1330 metrów kwadratowych- nie tylko ta liczba jest tu jednak imponująca. Sam do jest równie niebotycznych rozmiarów- jego powierzchnia użytkowa wynosi 517 metrów kwadratowych. Architekci chcieli, aby wpisywał się on w otaczający go naturalny krajobraz, ale jednocześnie charakteryzował się nowoczesnym, niemal futurystycznym designem. Kompromis ten osiągnięto, dobierając z jednej strony naturalne materiały, którymi pokryto elewację domu, a z drugiej decydując się na innowacyjną, niesztampową bryłę.