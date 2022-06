homify 360°: Budapeszt- stylowe mieszkanie w starej kamienicy

Kreatywność- to najtrafniejsze określenie dla tego pokoju dziecięcego. Odnosi się ono przede wszystkim do tego, jak wygląda łóżko. Z założenia piętrowe, jego zewnętrzna część przerobiona został na tablicę, na której dzieci wyładowywać mogą swoją artystyczną i kreatyną energię. Aby dostać się na górny poziom, trzeba wspiąć się po uchwytach, znanych ze ścianek wspinaczkowych. Szafki z tyłu pokoju także umożliwiają dostęp do górnego piętra, będąc jednocześnie schodami, oraz miejscami do przechowywania. Zwisająca z sufitu huśtawka dopełnia figlarny i zabawowy obraz tego pokoju.