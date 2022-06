Jak pięknie urządzić pokój dziecięcy?

Pokój dziecięcy to miejsce do zabawy, do nauki, do poznawania, do odpoczynku oraz do snucia marzeń i planów. Każdy rodzic pragnie, aby dzieciństwo jego pociechy było wypełnione jak największą ilością szczęśliwych chwil i radosnych przeżyć, które po latach będzie z rozrzewnieniem wspominać. Otoczenie, w którym wychowują się dzieci, jest niezwykle ważne dla ich rozwoju, ma wpływa na ich osobowość i charakter. Pokój dziecięcy zatem powinien być nie tylko wyposażony tak, aby wspomagać dojrzewanie naszych pociech, ale również, by zapewnić im radosne i bezpieczne dzieciństwo.

Urządzanie pokoju dziecięcego powinno przebiegać pod znakiem funkcjonalności- jest to pomieszczenie, w którym nasze dzieci spędzą większą część swojego dzieciństwa, urządzając w nim przeróżnego typu zabawy, poczynając od wyścigów, poprzez pikniki, aż po noce filmowe w gronie koleżanek i kolegów. Meble i dekoracje powinny zatem być praktyczne i elastyczne, jeżeli chodzi o ich użycie, a dekoracje ciekawe i nadające pokojowi gościnny charakter. Warto także wprowadzić elementy edukacyjne do wystroju pokoju dziecięcego, aby od samego początku wpływać na rozwój intelektualny lub też artystyczny dziecka.

Oczywiście należy pod uwagę wziąć także osobowość naszej pociechy- to co lubi i uwielbia, powinno znaleźć swoje miejsce w jej pokoju, czy to w formie mebli, czy dekoracji. Jak na przykład motywy zwierzęce, ukochane kolory, jak różowy, czy też artystyczne wzory. To, czego dziecko się boi lub też nie lubi, nie powinno pojawić się nawet w najmniejszym stopniu w aranżacji pokoju dziecięcego.

Jak widać, jest wiele aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę przy urządzaniu pokoju dziecięcego. W tym Katalogu Inspiracji pokażemy, jak zrobić w taki sposób, aby osiągnąć balans pomiędzy przestrzenią do zabawy, bezpieczeństwem i funkcjonalnością, a jednocześnie stworzyć piękny, ciekawy i przytulny pokój dziecięcy.