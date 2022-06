Przed i po: 5 małych kuchni w nowym wydaniu

Kuchnia w nowej odsłonie jest praktycznie nie do poznania. Czy to aby na pewno to sama przestrzeń? Okno, podłoga i ściany wyglądają zupełnie inaczej. Wszelkie sprzęty i meble wymieniono. Rezultat: harmonijne, świeże i nowoczesne pomieszczenie, któremu niczego nie brakuje, ani pod kątem funkcjonalności, ani pod kątem wizualnym.