Niewielki domek o ogromnym potencjale

Fundamenty tego domu wylano na przyczepie, którą podłączyć można do samochodu i przetransportować swój dom z jednego miejsca do drugiego. Ta mobilność i możliwość osiedlenia się w jakimkolwiek miejscu, do którego dojechać można autem, to największa zaleta tego projektu. Sam dom ma klasyczną wiejską bryłę i drewnianą fasadę, dzięki czemu jawi się wyjątkowo przytulnie. Okna o bordowych framugach oraz brązowa dachówka nadają mu niemal bajkowego charakteru.